Ханты-Мансийск, , 10:23 — REGNUM

На территории Югры бушуют лесные пожары. На утро 3 июля было зарегистрировано восемь очагов горения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по ХМАО.

В Кондинском и Нефтеюганском районах утром горело по 10 гектаров, в Советском — 80. 0,06 га полыхало в Белоярском районе, 0,8 — в Берёзовском, а ещё 7 га — в Октябрьском.

По данным департамента недропользования и природных ресурсов региона, площадь пожаров увеличивается. На данный момент огнём охвачено более 100 га лесов. Самый крупный, на площади 80 га, — в Советском районе.