Соледар, ДНР, , 10:01 — REGNUM

За минувшие сутки украинские формирования 31 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 670 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 3 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На мариупольском направлении ВСУ вновь применили гаубицы, выпустив 18 снарядов калибра 152 мм и 32 снаряда калибра 122 мм. С трёх направлений территорию ДНР обстреливали из миномётов калибра 120 мм (88 мин), миномётов калибра 82 мм (39 мин), а также вооружения БМП, гранатомётов АГС, РПГ, СПГ и крупнокалиберного стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (Зайцево, Южное), Ясиноватая, Васильевка, Спартак, Аэропорт («Вольво-центр», терминал), Александровка, Докучаевск, Безыменное (Октябрь, Коминтерново, Качкарское, Сосновское, Саханка, Патриотическое)», — рассказали в СЦКК.

В результате обстрела в разных населённых пунктах были повреждены три дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тяжёлые ранения получил житель посёлка Александровка на окраине Донецка.

Читайте также: В ходе обстрела ВСУ пострадал мирный житель ДНР — СЦКК

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 534 единицы боеприпасов.

Читайте также: За сутки ВСУ выпустили по территории ДНР более 500 боеприпасов — СЦКК