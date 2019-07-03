Москва, , 09:39 — REGNUM

В Москве директор частной фирмы лишился 41 млн рублей в пункте обмена валюты. Об этом 3 июля сообщает «Московский комсомолец».

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Инцидент произошёл днём 2 июля в Елисеевском переулке. Мужчина планировал обменять 41 млн рублей и пришёл в обменный пункт, расположенный на первом этаже жилого дома. Кассир взяла деньги и сказала, что ей надо заказать валюту. Она попросила клиента подождать снаружи. Предприниматель ждал два часа, а потом подошёл к обменной организации со двора и увидел, что внутри помещения никого нет.

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курской области расследуется уголовное дело о мошенничестве при продаже 40 тонн сахара.

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