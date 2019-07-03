Иерусалим, , 09:46 — REGNUM

В результате столкновений правоохранительных органов Израиля и граждан эфиопского происхождения пострадали по меньшей мере 47 полицейских. Об этом 3 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Отмечается, что в ходе манифестаций, проходивших по всей стране, были задержаны 60 человек. Причиной беспорядков стало убийство эфиопского еврея.

Выходец из Эфиопии Соломон Теках был убит в городе Хайфа в воскресенье 30 июня, он не был вооружен. В гибели мужчины подозревают сотрудников полиции. Данная информация вызвала бурю возмущения в стране, протестующие перекрыли дороги нескольких городов, в том числе и Тель-Авива.

Читайте ранее в этом сюжете: США будут и дальше поддерживать военное превосходство Израиля в регионе