Пекин, , 11:05 — REGNUM

Неизвестный вылил бутылку воды на исполнительного директора компании Baidu Inc Робина Ли в среду, 3 июля, на открытии ежегодной конференции по поисковым системам в Пекине, передает агентство Reuters.

Ли рассказывал о приложениях для искусственного интеллекта, когда молодой человек подошел к нему, вылил жидкость и ушел.

«На пути к достижению успеха в области искусственного интеллекта есть много трудностей, но это не повлияет на решимость Baidu», — сказал Ли, комментируя инцидент. Затем исполнительный директор компании продолжил лекцию.

Личность и мотив поступка молодого человека пока не известны.