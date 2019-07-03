Харьков, Украина, , 09:34 — REGNUM

В Харьковской области потерпел крушение учебный военный самолёт Л-39, сообщили 2 июля в пресс-службе министерства обороны Украины.

В самолёте, которым управлял курсант третьего курса Харьковского национального университета Воздушных сил Украины, возникла неисправность.

«Пилот сообщил о ней группе руководства полётов и было принято решение о катапультировании. После катапультирования и приземления курсант самостоятельно вышел на связь и сообщил, что повреждений не имеет, состояние здоровья удовлетворительное. За ним экстренно выехала группа поисковиков», — сказано в сообщении.

Самолёт разбился, по разным сведениям, возле села Староверка Купянского района, либо возле села Западное Двуречанского района. В результате аварии никто не пострадал.

Создана специальная комиссия, которая установит причины случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Полтавской области упал и загорелся самолёт Ан-2, обрабатывавший поля. Два члена экипажа получили травмы, но успели выскочить из самолёта, прежде чем он загорелся.

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