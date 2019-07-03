Тутаев, Ярославская область, , 09:24 — REGNUM

В Ярославской области собственник уничтожил очередной объект культурного наследия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил член ВООПИиК Семен Травин.

Снесенный дом в Тутаеве

В конце июня была уничтожена хозяйственная постройка усадьбы Тарасова в городе Тутаеве на улице Казанской, дом 23.

Дом до сноса

«27 июня в социальных сетях появилось сообщение о том, что в Тутаеве сносят с применением спецтехники некое историческое здание. 28 июня мы выехали на место и застали лишь полуразрушенное здание (оставалось 3 стены). На место вызвали полицию, написали заявление, уведомили лично заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Он в свою очередь обещал разобраться в ситуации», — рассказал корреспонденту ИА REGNUMСемен Травин.

Несмотря на эти меры, снос продолжился. Повторный выезд на место членов ВООПИиК показал, что здание уничтожено полностью.

«Я выехал на место, но успел уже только на расчистку площадки. Была вызвана полиция, уведомлен департамент, который связался с прокуратурой города и просил максимально оперативно разобраться в происходящем. Со слов собственника у него есть разрешение на строительство на этом участке», — рассказал Семен Травин.

В последнее время общественники регулярно фиксируют снос выявленных памятников истории и культуры, которые располагаются в небольших городах и селах области. Так в начале мая было снесено здание волостного правления в селе Диево-Городище.

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