Якутск, , 09:28 — REGNUM

В якутском селе Амга во время Спортивных игр, в частности соревнований по волейболу произошло ЧП. Ограждение батарей отопления, на которых сидели болельщики, не выдержало их веса и обрушилось, пострадали девять человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

Причиной происшествия называется нарушение правил безопасности организаторами спортивных игр: невзирая на вместительность зала, они впустили туда всех желающих. Пострадавшие в результате обрушения обшивки батарей получились лёгкие ранения, но двое из них находятся под наблюдением врачей.

«Игры были временно приостановлены во время инцидента. Пострадавшим оказана оперативная медицинская помощь. Игры продолжаются. Меры безопасности по проведению всех соревнований усилены», — подчеркнула заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.

В числе пострадавших две участницы соревнований, им рекомендовано не принимать в них участие.

ИА REGNUM напоминает, что с 3 по 8 июля в Амгинском районе Якутии проходят VII Спортивные игры народов республики. В соревнованиях примут участие 2734 спортсмена и тренера, смотреть их будут почти 15 тысяч гостей из всех районов Якутии. Состязания пройдут по 16 видам спорта: бокс, вольная борьба, легкая атлетика, настольный теннис, баскетбол, волейбол, пулевая стрельба, спортинг, стрельба из лука, шахматы, шашки, мини-футбол, волейбол сидя, пляжный волейбол, аэробика.