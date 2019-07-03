Тулун, 3 июля 2019, 09:20 — REGNUM
На 53 см превышает критическую отметку уровень воды в реке Ия в районе города Тулун Иркутской области. Об этом говорится в сообщении администрации города.
«Уровень воды в реке Ия на 12:00 часов 3 июля составил 753 см», — отметили в мэрии.
Уточняется, что за несколько часов вода спала на 18 см. В начале суток 3 июля уровень воды составлял 771 см при критической отметке 700 см.
Спад воды ниже критического уровня, до 650 — 700 см, ожидается 4 июня.
Как сообщало ИА REGNUM, жертвами наводнения в Иркутской области стали 18 человек, судьба еще восьми — неизвестна. В городе Тулун ситуация оказалась наиболее тяжелой.
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