Тулун, , 09:20 — REGNUM

На 53 см превышает критическую отметку уровень воды в реке Ия в районе города Тулун Иркутской области. Об этом говорится в сообщении администрации города.

«Уровень воды в реке Ия на 12:00 часов 3 июля составил 753 см», — отметили в мэрии.

Уточняется, что за несколько часов вода спала на 18 см. В начале суток 3 июля уровень воды составлял 771 см при критической отметке 700 см.

Спад воды ниже критического уровня, до 650 — 700 см, ожидается 4 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами наводнения в Иркутской области стали 18 человек, судьба еще восьми — неизвестна. В городе Тулун ситуация оказалась наиболее тяжелой.

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