Красноярск, , 09:15 — REGNUM

Спасатели обнародовали актуальную информацию о паводковой ситуации на территории Красноярского края

Оскар Клод Моне. Паводок. 1896

В Красноярском крае 3 июля уровень в воды в реке Кан в районе города Канска упал за сутки на 108 см и составляет 378 сантиметров (критический уровень — 350 см). Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, вода продолжает уходить с придворовых территорий, однако подтопленными всё ещё остаются 72 придомовых участка и 112 дачных участков. Вода стоит в подпольях и овощехранилищах 20 жилых домов.

По данным спасателей, в настоящее время растёт уровень воды в населённом пункте Покатаево Абанского района, на реке Бирюса. На утро 3 июля река поднялась до 480 сантиметров при критическом уровне 450 см. Подтоплено более 30 приусадебных участков и 11 подпольев в жилых домах, вода находится на уровне пола, уточнили в МЧС. Из 22 жилых домов «в превентивных целях» отселили 57 человек, в том числе 14 детей. Все эвакуированные жители размещены у родственников. В населённом пункте работают спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в пострадавшем от паводка городе Канске Красноярского края введён режим ЧС.

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По информации МЧС, причиной подтоплений в Канске стала выпавшая 29−30 июня более чем двухмесячная норма осадков. По состоянию на 1 июля в городе было подтоплено около 140 придомовых территорий и более 200 дачных участков. Пришлось эвакуировать порядка 80 человек.

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По оценке губернатора Красноярского края Александра Усса, посетившего Канск 1 июля, общее количество пострадавших составляет порядка 300 человек.

«Сейчас главная задача состоит в том, чтобы обеспечить сохранность имущества граждан, а затем помочь им надлежащим образом оформить документы для компенсации понесенного ущерба», — подчеркнул губернатор.

Напомним, во время визита в Канск красноярский губернатор нагрубил местной жительнице, задавшей ему вопрос о дороге, которую может размыть.

«Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть», — заявил губернатор.

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Начальник управления пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края Елена Уляшева поспешила заступиться за Усса, заявив, что видео со словами губернатора «вырвано из контекста».

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«Выступление» губернатора в Канске спровоцировало большой общественный резонанс не только в крае, но и за его пределами. Как стало известно 2 июля, Александр Усс всё-таки извинился перед жительницей Канска, которая, в свою очередь, назвала инцидент исчерпанным.

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