Пермь, , 09:02 — REGNUM

В Перми со 2 июля введён режим повышенной готовности. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Ливень (сс) George Hodan

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета, в ближайшее время сохраняются неблагоприятные метеорологические явления: сильный дождь, местами гроза. В связи с чем, существует вероятность возникновения техногенных пожаров, аварий на коммунальных системах и системах электроснабжения, повышение уровня воды в реках. Все силы и средства муниципального звена переведены в режим повышенной готовности.

По данным ПАО «РусГидро-"КамГЭС», оборудование филиала работает в штатном режиме, организация готова к оперативным действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации, ведется мониторинг гидрологической обстановки.

Как сообщал ранее ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета, на территории Прикамья за период 1−3 июля может выпасть более половины месячной нормы осадков. По расчетам немецкой модели ICON, больше всего осадков (до 50 мм) ожидается в восточной части Коми-Пермяцкого округа, а по данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), в районе Верещагино может выпасть до 80 мм (месячная норма). Такие осадки не являются рекордными для начала июля. В эти же дни 2017 года местами по краю выпадало до 80−90 мм за неделю, а в Майкоре 99 мм за сутки. Однако дожди могут вызвать переувлажнение почвы и дождевые паводки на малых и средних реках, хотя и менее мощные, чем в 2017 году. Ослабление осадков ожидается с 4 июля.

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