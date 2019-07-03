Нью-Дели, , 08:58 — REGNUM

Сильные муссонные дожди привели к прорыву дамбы на западе Индии, в результате чего водный поток смыл десятки домов. Об этом сообщил в среду, 3 июля, правительственный чиновник агентству Reuters.

По последним данным, в результате ЧП погибли по меньшей мере шесть человек, еще 18 пропали без вести.

В результате разрушения дамбы в прибрежном районе Ратнагири, находящемуся примерно в 275 км к югу от Мумбаи, потоки воды смыли десятки домов, сообщил представитель руководства штата Махараштра.

«Около 18 человек пропали без вести, — сказал источник. — Найдены шесть трупов».

В настоящее время спасатели ведут поиск пропавших без вести.