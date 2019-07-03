Улан-Удэ, , 08:53 — REGNUM

Документы на получение единовременной выплаты пока представили пять человек

В Бурятии начнутся выплаты пострадавшим и родным погибших в катастрофе Ан-24 в Нижнеангарске. Как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе правительства республики, из резервного фонда Бурятии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий для этого выделено 2,2 млн рублей.

На сегодняшний день заключение судмедэксперта получили 28 человек — у 11 из них подтвержден легкий вред здоровью, у одного — средней тяжести. Пять пострадавших уже представили документы на получение единовременной выплаты.

«По 500 тыс. рублей будут направлены на выплату единовременного пособия двум семьям погибших. Четверым пассажирам, получившим легкий вред здоровью — по 200 тыс. рублей. Одному, по оценке судмедэкспертизы получившему вред средней тяжести, — 400 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе.

Остальным пострадавшим администрация Северо-Байкальского района помогает в сборе документов.

Семьи погибших пилота и бортмеханика также получат страховую выплату в размере 2 млн 25 тыс. рублей. Кроме того, Фонд социального страхования выплатит родным по 1 млн рублей. Еще по одному миллиону дополнительно на эти же цели выделила авиакомпания.

Пострадавшие пассажиры также получат выплаты от страховой компании в зависимости от степени тяжести вреда. В свою очередь, руководство авиакомпании из собственных средств выплатит пострадавшим по 50 тыс. рублей. За утерянный багаж пассажиры получат по 23 тыс. рублей.

Напомним, катастрофа произошла утром 27 июня в аэропорту Нижнеангарска. Как сообщало ИА REGNUM, Ан-24 садился с одним работающим двигателем, второй отказал за 30 км до аэродрома. При посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и, столкнувшись с очистными сооружениями, загорелось. На борту находились 47 человек, в том числе четверо членов экипажа. Погибли командир самолета и техник.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Дело передано в Главное следственное управление Следственного комитета РФ.

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