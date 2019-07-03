Дакар, , 08:19 — REGNUM

В Сенегале было изъято 798 килограммов героина, спрятанного в автомобилях, перевозившихся на судне из Бразилии. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление таможенного управления Сенегала от 30 июня.

Кокаин был обнаружен ночью, внутри 15 автомобилей на судне, вставшем на якорь в порту Дакара.

По данным таможенного управления, в этом году западноафриканская страна переживает всплеск изъятий героина в особо крупных объемах. В среду, 26 июня, на таможне было изъято 328 килограммов кокаина, который таким же способом пытались нелегально ввести из Бразилии.

Крупнейшее изъятие наркотиков в Сенегале произошло в 2007 году, когда за один раз было изъято около 2,5 тонн кокаина стоимостью более 500 миллионов долларов США.