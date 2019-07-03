Курган, , 08:15 — REGNUM

В Зауралье перед судом предстанет женщина, обвиняемая в поджогах семи жилых домов и надворных построек. Кроме того, её подозревают в избиении сожителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс — службе УМВД России по Курганской области.

В селе Большое Приютное Петуховского района осенью 2018 года совершено несколько поджогов домов и надворных построек. Во время попытки поджога очередного строения сельчанами была задержана 31-летняя безработная местная жительница.

По результатам проведенных пожаротехнической и ДНК-экспертиз, а также других доказательств, установлена причастность обвиняемой к семи преступным эпизодам. В целом подозреваемая причинила материальный ущерб односельчанам на сумму почти полтора миллиона рублей.

Помимо этого она обвиняется в избиении сожителя поленом. По этому эпизоду возбуждено уголовное дело по п. «3» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).

На время следствия в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.