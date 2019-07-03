Анкара, , 07:49 — REGNUM

Правоохранительные органы Турции арестовали по меньшей мере 45 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, об этом 2 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Турецкая полиция (cc) Mahmut Bozarslan

Спецоперации по поимке подозреваемых, на чье имя были выданы ордеры на арест, проходили сразу в нескольких провинциях страны.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер — религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен — обвиняется в попытке государственного переворота.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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