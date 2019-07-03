Иркутск, , 07:43 — REGNUM

Данные о резком таянии ледников не нашли подтверждения. Иркутская прокуратура признала ненадлежащее информирование о предстоящем наводнении со стороны глав нескольких муниципалитетов Приангарья. Решается вопрос о привлечении их к ответственности.

Наводнение в Тулуне Цитата из водео очевидцев наводнения в Приангарье

Прокуратура Иркутской области проверила обращения граждан о несвоевременном оповещении об угрозе паводков на территории шести районов Приангарья и выявила нарушения. Также из официальной информации, опубликованной на сайте надзорного ведомства, следует, что причиной паводка стали прошедшие с 25 по 29 июня очень сильные и продолжительные дожди в западных, центральных и южных районах Иркутской области, а не резкое таяние ледников.

Прокуратура Иркутской области «Распространение в социальных сетях сведений о резком таянии ледников, в том числе в результате какого-либо антропогенного воздействия, подтверждения не нашли».

Известно, что по фактам ненадлежащего и несвоевременного оповещения населения о чрезвычайной ситуации уже внесен ряд представлений. Они направлены: мэрам города Тулуна и Тулунского района, главам восьми сельских поселений, главам Рождественского и Шиткинского муниципальных образований и ряду других глав.

«Кроме того, будет поставлен вопрос о привлечении должностных лиц к административной ответственности за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации», — пояснили в прокуратуре.

Напомним, наводнение в Иркутской области началось 26 июня после продолжительных дождей. Из-за разлившихся рек подтопленными оказались более 90 населённых пунктов и более 10 тысяч домов. Пострадали более 30 тысяч человек. Медицинская помощь потребовалась более 1400 гражданам, 18 человек погибли и, как минимум, 17 пропали без вести.

Наиболее сложная обстановка наблюдается в городе Тулун. Многочисленные очевидцы утверждают, что власти до последнего успокаивали население и не объявили о необходимости эвакуации даже тогда, когда мощная волна смела дамбу и начала затапливать город.

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