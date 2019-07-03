Североморск, Мурманская область, , 07:21 — REGNUM

Два Героя России и семь капитанов I ранга погибли при пожаре на научно-исследовательском аппарате в Баренцевом море. Гибель моряков — большая потеря для флота, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

«В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь — капитаны I ранга, двое — Герои России. Это большая потеря для флота, да и вообще для армии», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Путин принес искренние соболезнования семьям погибших и поручил оказать им всю возможную помощь и поддержку. Главе Минобороны президент поручил отправиться в Североморск и по возвращении лично доложить о ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля в российских территориальных водах вблизи Североморска произошел пожар на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков. Еще пятеро госпитализированы. Следственный комитет России проводит проверку по факту ЧП.

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