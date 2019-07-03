Якутск, , 07:42 — REGNUM

Из бюджета Якутии выделены средства, которые будут перечислены жителям Иркутской области, чьи дома повреждены наводнением. Такое поручение дал глава региона Айсен Николаев, а распоряжение о выделении бюджетных средств подписал председатель правительства республики Владимир Солодов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы не должны оставаться в стороне от беды, постигшей наших соседей. В этих условиях правительство республики приняло решение оказать финансовую помощь Иркутской области в размере 1 млн рублей», — отметил Владимир Солодов.

Спикер также анонсировал начало добровольного сбора средств с якутян для пострадавших от паводка жителей Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за наводнения в Иркутской области погибли 18 человек, ещё 17 числятся пропавшими без вести.

«Было обнаружено ещё четыре человека погибшими. Мы имеем 18 погибших в зоне чрезвычайной ситуации», — сказал начальник регионального управления МЧС России Валентин Нелюбов.