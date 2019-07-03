Комо, Италия, , 07:10 — REGNUM

Пропавшая без вести футболистка сборной Швейцарии Флориана Исмаили найдена мертвой, сообщает агентство Deutsche Presse Agentur 2 июля.

Тело 24-летней девушки было обнаружено при помощи специальной техники на дне итальянского озера Комо на глубине более 200 м и поднято на поверхность.

Как сообщало ИА REGNUM, Исмаили пропала 29 июня во время прогулки с подругой на резиновой лодке: спортсменка прыгнула в воду и скрылась под водой.

Флориана Исмаили была капитаном бернского футбольного клуба «Янг бойз». В составе сборной Швейцарии с 2014 года она сыграла в 33 матчах.

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