Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 06:41 — REGNUM

Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО выплатит травмировавшемуся на недострое ребёнку 200 тыс. рублей за моральный вред. Девятилетний мальчик получил травмы позвоночника, оценивающиеся как тяжкий вред здоровью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Надымской городской прокуратурой проведена проверка по факту падения ребенка 2010 года рождения с недостроенного объекта, расположенного в городе Надыме по ул. Набережная им. Оруджева С.А., д. 46 «а».

Осмотр объекта, который находится в ведении ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО», показал, что он в нарушении законодательных требований, не имеет ограждения и является доступным, в том числе для детей.

После травмы ребёнка, на объекте был поставлен забор и его обеспечили охраной. К дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения привлечен начальник отдела строительной индустрии ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО».

Напомним, это уже второй резонансный случай падения детей в недостроях Надыма. В 2017 году в недостроенном ангаре завода крупнопанельного домостроения школьники решили обследовать помещение. Тогда девятилетний мальчик упал с восьмиметровой высоты на бетонный пол и погиб на месте.

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