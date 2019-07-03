Екатеринбург, , 06:22 — REGNUM

Убитый днём 2 июля в Екатеринбурге мужчина ранее возглавлял киргизскую диаспору. Об этом пишут местные СМИ.

По данным издания E1.ru, 53-летний проживал недалеко от того места, где его убили, в доме на улице Калинина, 22. У него остались трое детей и супруга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об убийстве бизнесмена днём 2 июля сообщили очевидцы. По их словам, рядом с ним находилась сумка, якобы набитая деньгами.

Силовики пока официально не комментируют произошедшее.

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