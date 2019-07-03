Мехико, , 05:18 — REGNUM

До четвёртой категории усилился ураган «Барбара» у берегов Мексики, сообщил Национальный центр по ураганам, пишет Honolulu Star-Advertiser.

Сейчас ураган сосредоточен в 1 080 милях к юго-западу от южной оконечности мексиканского штата Нижняя Калифорния и 1 939 милях к востоку-юго-востоку от Хило (штат Гавайи, США).

Максимальная скорость ветра составляет 130 миль в час, а при движении с запада на северо-запад — 14 миль в час. Синоптики полагают, что 3 июля начнётся снижение скорости движения вперёд, а через день или два ураган повернёт на северо-запад.

Напомним, «Барбара» сформировалась утром 1 июля в восточной части Тихого океана и уже к вечеру превратилась в шторм второй категории.

Читайте ранее в этом сюжете: Два человека погибли в результате бури в Мексике