Нижневартовск, Югра, , 05:54 — REGNUM

Восстановительные работы на крыше дома по ул. Спортивная, 5а начнутся в середине июля, когда завершатся следственные действия. На данный момент вместо кровли на доме установят временное укрытие для защиты от осадков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных коммуникаций горадминистрации.

Жильцы дома по улице Спортивная, 5а создали рабочую группу, которая будет контролировать ход работ и представлять их интересы. Решение об этом было принято на встрече жителей дома с представителями правительства ХМАО, горадминистрации, руководства МЧС России по Югре и другими.

Сотрудники мэрии пояснили, что нуждающимся во временном предоставлении жилья, которое будет выделяться из маневренного фонда до завершения ремонтных работ, не надо бегать по учреждениям — работа с ними налажена на месте по принципу «одного окна». Такая же схема будет работать и для получения материальной помощи, выделенной из резервного фонда правительства Югры. На территории дома по улице Спортивная, 5а находятся специалисты, которые оказывают содействие в составлении актов повреждений квартир для дальнейшего расчета нанесённого ущерба.

«Сейчас рассматриваются сразу несколько версий причин пожара: короткое замыкание, занесение огня со стороны, неисправность электроприборов. Итоговая составляющая будет после полного анализа и экспертизы, для проведения которой из Сургута приехали специалисты», — сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по ХМАО Сергей Антонов.

Он отметил, что во время пожара было два взрыва газовых баллонов. Дознаватели сейчас выясняют, где находились эти баллоны — на чердаке или на балконе пятого этажа.

Напомним, пожар произошёл 1 июля в 17:32 по местному времени. В момент возгорания кровли в доме находились 66 человек. Их эвакуировали. Пострадавших нет. Уничтоженная огнём площадь жилого дома составила 840 кв. метров.

Каждая семья, чьему жилому помещению и имуществу в пожаре был нанесён полный ущерб, получит единовременную материальную помощь в размере 300 тысяч рублей. Семьям, понёсшим частичный ущерб, будет направлено 150 тысяч рублей.

В 62-квартирном доме проживают 190 человек.

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