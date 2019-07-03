Энгельс, Саратовская область, , 04:14 — REGNUM

После вмешательства прокуратуры Энгельса 126 работникам местной мебельной фабрики выплатили задолженность по заработной плате. Общий долг превышал 9 млн рублей, он накопился с августа по январь 2019 года. Периоды полной невыплаты составили свыше двух месяцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

В городскую прокуратуру с жалобой обратились сотрудники ЗАО «Энгельсская мебельная фабрика». В результате проверки соблюдения трудового законодательства руководством компании, надзорная инстанция обнаружила нарушения. С августа по январь 2019 года 126 работникам не полностью выплачивалась зарплата, долг накопился в размере 9 млн рублей. Долги копились, а при этом на расчётных счета компании средства были, но работодатель потратил их на иные цели.

«Работникам указанного предприятия полностью не выплачивалась заработная плата свыше двух месяцев», — уточняется в сообщении ведомства.

В адрес директора компании прокурор внёс представление, а также в отношении должностных лиц было возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации»).

Долг перед работниками погашен после удовлетворения иска прокурора.

Напомним, в конце мая 2019 года в адрес мебельной фабрики Энгельса был подан иск о банкротстве, основанием для которого стала задолженность в размере свыше 659 тыс. рублей. Иск к производству принят, истец настаивает на введении наблюдения. Слушания, на которых рассмотрят обоснованность претензий, назначены на 24 июля 2019 года.

По сведениям ЕГРЮЛ, с 2002 года ЗАО возглавляет Александр Носко, в 2008 году награждённый почётным знаком губернатора за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие промышленности.

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