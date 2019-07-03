Биробиджан, , 04:04 — REGNUM

Обвиняемого в превышении должностных полномочий главу Облученского района Еврейской области Виктора Орла районный суд оправдал по всем пунктам обвинения. Будет ли сторона обвинения подавать апелляцию на решение суда, пока не ясно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Виктора Орла обвиняли не только в превышении должностных полномочий, но и по более тяжкой статье — пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве и вводе в эксплуатацию двух домов, расположенных по улице Капитана Ведина в поселке Известковый.

В прошлом месяце глава Облученского района по факту приостановки питания в детском саду посёлка Теплоозёрский был привлечён к административной ответственности и по решению суда оштрафован на 10 тысяч рублей. Виктор Орёл рассказывал, что в районе из-за накопившихся долгов складывается сложная ситуация — при общем бюджете в 500 млн рублей, его доходная часть составляет всего 100 млн, а дотации из вышестоящих бюджетов только уменьшаются.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава Владивостока Игорь Пушкарёв, обвиняемый в коррупции, решением Пресненского районного суда города Москвы был признан виновным и осуждён к лишению свободы сроком на 15 лет с отбыванием в колонии общего режима. Сам Игорь Пушкарёв неоднократно заявлял, что всё происходящее — это попытка захвата холдинга «Востокцемент», подтверждением чему является недавний арест счетов предприятий, необоснованный с правовой точки зрения.