Нижний Новгород, , 03:35 — REGNUM

В Нижегородской области за прошедший период 2019 года относительно 2018 года отмечался прирост дел коррупционной направленности. По линии Следственного управления СК РФ по Нижегородской области рост был на 76%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

На заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе уточнялось, что в результате по делам и материалам проверок, где речь шла о коррупционном факторе, государству возместили свыше 23 млн рублей ущерба. Также следователи в форме обеспечительных мер в отношении различного имущества обвиняемых и подозреваемых коррупционеров наложили аресты на более 65 млн рублей.

Помимо роста возбужденных дел коррупционной направленности в целом на 76%, прирост отмечался и в сфере преступлений против госвласти, интересов государственной или муниципальной службы. В состав этих дел входили и коррупционные. Рост был на 26,8%. Отдельно показатель фактов взяточничества вырос на 44,8%.

В суд было направлено 133 коррупционных уголовных дела. Рост сразу на 87%.

Напомним, по данным областной прокуратуры, за пять месяцев 2019 года в регионе зафиксировано более 17,6 тыс. преступлений, что на 11% больше, чем за такой же период 2018 года. При этом в структуре правонарушений отмечается существенный рост дел экономической — на 59,2% и коррупционной направленности — на 88,4%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Нижнем Новгороде было возбуждено несколько громких уголовных дел, связанных с муниципальными служащими и фактами получения взятки. К примеру, глава департамента строительства Юрий Щеголев был арестован за взятку в размере 6,5 млн рублей. До этого фигурантом уголовного дела стал директор управления муниципальных кладбищ, депутат Николай Ингликов. Ему также вменяется взятка, но в размере 160 тыс. рублей.