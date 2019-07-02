Казань, , 23:56 — REGNUM

Кировский районный суд Казани продлил на три месяца срок содержания под стражей в отношении главы АО «НПО «Опытно-конструкторское бюро им. М. П. Симонова» Александра Гомзина, который подозревается в мошенничестве на полмиллиарда рублей. Защитники уже оспорили это решение, сообщает пресс-служба суда.

Следственный изолятор (СИЗО) Дарья Антонова © ИА REGNUM

В мае с генерального директора — главного конструктора ОКБ сняли обвинения взлоупотреблениях, нецелевом расходовании средств и мошенничестве на 907 млн рублей, отмечает «Реальное время». Однако затем ему предъявили новые обвинения по трём эпизодам мошенничества на 494 млн рублей.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, ОКБ им. Симонова с 2011 года разрабатывает для Минобороны РФ тяжёлый беспилотник «Альтаир». В апреле 2018 года Гомзин был арестован по подозрению в нецелевом использовании субсидий Министерства промышленности и торговли РФ, предоставленных в 2014 году. В СИЗО он пробыл чуть более месяца и был отпущен.

В октябре 2017 года сообщалось о возбуждении двух уголовных дел — по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп») и визите на предприятие следователей, но после этого больше сведений о делах не обнародовалось. Предприятие работало в прежнем режиме, выполняло контракт на 1 млрд рублей, который выиграло на конкурсе в октябре 2011 года. По нему по заказу Минобороны РФ бюро проводит научно-исследовательскую работу по созданию беспилотного летательного аппарата весом до 5 т. Испытания аппарата, получившего название «Альтаир», начались в Казани весной 2017 года.

В мае 2019 года Гомзину изменили меру пресечения с подписки о невыезде на пребывание в СИЗО. Мошенничество, по версии следствия, произошло при работе по госконтрактам с Минобороны РФ в 2011 и 2012 годах.

Гомзин свою вину не признает, а адвокаты не исключают, что в деле присутствует коммерческий интерес неустановленных лиц и намекают на рейдерский захват предприятия.