Москва, , 23:51 — REGNUM

Похолодание и затяжные дожди придут в Москву в выходные дни 6 и 7 июля, сообщает 2 июля центр прогнозирования погоды «Фобос».

Дождь в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации метеорологов, североатлантические циклоны принесут с собой понижение температуры воздуха до 14−18 градусов по шкале Цельсия, что соответствует сентябрьским нормам.

Пасмурная погода с дождями может воцариться в столице уже с 3 июля.

Синоптики утверждают, что такие погодные условия продержатся вплоть до начала следующей недели.

Атмосферное давление опустится чуть ниже нормы до 739 мм рт. ст.

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