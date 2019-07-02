Москва, 2 июля 2019, 23:44 — REGNUM
Замглавы отдела управления по надзору за объектами нефтегазового комплекса Ростехнадзора Олег Хромушкин арестован по подозрению в получении взятки, передаёт 2 июля «Коммерсантъ».
Как сообщили в пресс-службе ведомства, чиновник был задержан в Москве по месту жительства и препровождён в Уфу — по месту совершения преступления.
Размер и обстоятельства получения взятки в ведомстве уточняют. При этом сообщается, что в подразделении Ростехнадзора, где служил арестованный, начата проверка.
Олег Хромушкин работал в Ростехнадзоре с 2011 года. Отмечается, что за время службы чиновник не получал никаких нареканий от руководства.