Москва, , 23:44 — REGNUM

Замглавы отдела управления по надзору за объектами нефтегазового комплекса Ростехнадзора Олег Хромушкин арестован по подозрению в получении взятки, передаёт 2 июля «Коммерсантъ».

Следственный комитет России Sledcom.ru

Как сообщили в пресс-службе ведомства, чиновник был задержан в Москве по месту жительства и препровождён в Уфу — по месту совершения преступления.

Размер и обстоятельства получения взятки в ведомстве уточняют. При этом сообщается, что в подразделении Ростехнадзора, где служил арестованный, начата проверка.

Олег Хромушкин работал в Ростехнадзоре с 2011 года. Отмечается, что за время службы чиновник не получал никаких нареканий от руководства.