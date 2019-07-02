Осло, , 21:34 — REGNUM

Власти Норвегии сообщили, что не наблюдают повышенного уровня радиации в районе Баренцева моря, где произошел пожар на российской подводной лодке.

Экологическая проверка Георгий Балаков (cc) ИА REGNUM

«Мы провели проверки, мы не наблюдаем слишком высоких уровней радиации в районе», — цитирует директора Центра радиационной и ядерной безопасности Норвегии Пера Странда агентство Reuters.

По его словам, российские власти сообщили, что на борту подлодки взорвался газ.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля в российских территориальных водах Баренцева моря произошел пожар на исследовательском глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 человек. По данным источника ИА REGNUM, ЧП произошло на глубоководной атомной подлодке АС-12. Официально эта информация пока не подтверждена.