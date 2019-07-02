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Министр обороны России Сергей Шойгу лично отправится в Североморск, где по поручению президента РФ Владимира Путина заслушает доклады о причинах трагедии с глубоководным научно-исследовательским аппаратом, в которой погибли 14 высококвалифицированных подводников, сообщает 2 июля Интерфакс — АВН.

Встреча Владимира Путина с Сергеем Шойгу Kremlin.ru

Ранее Минобороны сообщало, что 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар. 14 членов его экипажа погибли, отравившись продуктами горения.

«Прошу вас лично поехать в Североморск и заслушать доклады», — сказал Путин министру обороны РФ.

После ознакомления с ситуацией на месте Сергей Шойгу лично доложит о ней главе российского государства.

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