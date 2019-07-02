Москва, , 21:24 — REGNUM

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким моряков-подводников ВМФ, погибших в результате пожара, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Их трагическая гибель — это огромное горе для семей, близких, всех нас. Светлая память», — отметил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 14 подводников погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате военно-морской базе в Североморске. Моряки отравились продуктами горения.

Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу вылететь в Североморск.

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