Москва, , 21:23 — REGNUM

Среди моряков, погибших при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате, были два Героя России. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

«Это научно-исследовательское судно, экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с предварительными докладами, из 14 погибших семь — капитаны I ранга, двое — Герои России. Это большая потеря для флота, да и вообще для армии», — сказал глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в Минобороны сообщили о пожаре на научно-исследовательском аппарате, произошедшем 1 июля в российских территориальных водах вблизи Североморска. По информации ведомства, подводники занимались исследованиями дна и придонного пространства Мирового океана в интересах ВМФ России. Военные следственные органы СК начали проверку по факту произошедшего.

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