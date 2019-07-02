Москва, , 21:15 — REGNUM

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших на Северном флоте, сообщает сайт Кремля.

«Приношу самые искренние соболезнования семьям погибших. Нужно сделать всё для того, чтобы оказать им помощь и поддержку. В соответствии с вашими предварительными докладами, из 14 погибших семь — капитаны I ранга, двое — Герои России. Это большая потеря для флота, да и вообще для армии», — заявил глава государства на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

Глава военного ведомства доложил, что пожар произошел в ходе плановых работ по изучению морского дна в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате. В результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников.

«Решительными действиями экипажа пожар был потушен. В настоящее время глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморска. Проводятся мероприятия по его обследованию и установлению причин произошедшего. Задача по расследованию данной трагедии возложена на комиссию под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Евменова», — заявил Шойгу.

Президент поручил министру обороны выехать в Североморск, для того чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин трагедии.