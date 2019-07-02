Мумбаи, Индия, , 19:15 — REGNUM

За двое суток не менее 31 человека погибли и десятки получили ранения в Индии от обрушения стен и зданий из-за муссонных дождей, 2 июля передает агентство Reuters.

В Мумбаи из-за обрушения 10-метровой стены погиб 21 человек и более 60 пострадали. Ещё десять человек погибли под завалам в других частях штата Махараштра.

Количество осадков во время сезона муссонов в Мумбаи является самым большим за десять лет.

Читайте также: Наводнение в индийском Мумбаи: погибли 13 человек