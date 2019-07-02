Мумбаи, Индия, 2 июля 2019, 19:15 — REGNUM
За двое суток не менее 31 человека погибли и десятки получили ранения в Индии от обрушения стен и зданий из-за муссонных дождей, 2 июля передает агентство Reuters.
В Мумбаи из-за обрушения 10-метровой стены погиб 21 человек и более 60 пострадали. Ещё десять человек погибли под завалам в других частях штата Махараштра.
Количество осадков во время сезона муссонов в Мумбаи является самым большим за десять лет.
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