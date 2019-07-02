Лахти, Финляндия, , 19:03 — REGNUM

Российский гражданин Виталий Дерягин скончался во время прохождения одного из этапов соревнований по триатлону Nokian Tyres IRONMAN 70.3 Finland. Об этом сообщил консул России в Финляндии Александр Зеленов.

Ранее организаторы состязания сообщили о гибели одного из участников, не уточняя персональных денных. Отмечалось, что во время одного из соревнований мужчине стало плохо, и он был доставлен в больнице, где в дальнейшем скончался.

По словам консула, информацию о смерти россиянина ведомство получило от властей Финляндии.

«Мы получили информацию от финских властей о гибели на спортивных соревнованиях по триатлону нашего гражданина Виталия Дерягина, 43 лет. Консульство оказывает всестороннюю поддержку родственникам по оформлению документов на вывоз тела», — цитирует консула РИА Новости.

Известно, что Дерягин являлся депутатом городского совета Елабуги, а также заместителем генерального директора по закупкам АО «Эссен Продакшн АГ», сообщает «Реальное время». Изданию известно, что он скончался во время прохождения этапа соревнований в озере.

Дерягин известен как активный профессиональный спортсмен, мастер спорта по лыжному спорту. Неоднократно принимал участие в лыжных марафонах, принимал участие в соревнованиях в Мурманске.

ИА REGNUM напоминает, соревнования Nokian Tyres IRONMAN проходят в Лахти, Финляндия. Участникам необходимо преодолеть трассу, которая включает заплыв на 1,9 км, езда на велосипеде на 90 км и бег на 21,1 км.