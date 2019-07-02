Мурманск, , 18:47 — REGNUM

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал ЧП на Северном флоте, в результате которого погибли 14 человек.

«Четырнадцать подводников погибли в российских территориальных водах, расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом. Это страшная трагедия. Мы готовы оказать все необходимое содействие Северному флоту, Мурманская область и Флот всегда поддерживают друг друга в сложные моменты. Вечная память тем, кто отдает свои жизни во имя безопасности нашей страны», — написал Чибис в соцсетях.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ о том, что на Северном флоте произошла трагедия, сообщило на следующие сутки после случившегося, 2 июля. В результате пожара на подводном аппарате АС-12 погибли 14 моряков-подводников, пятерых госпитализировали в Североморский госпиталь.