Нальчик, , 18:24 — REGNUM

В Кабардино-Балкарии по подозрению в участии в террористической организации и подготвке теракта задержаны трое жителей Урванского района. У задержанных изъяты боеприпасы и оружие. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Приготовление к совершению террористического акта, группой лиц по предварительному сговору», «Незаконный оборот оружия, его основных частей, боеприпасов и взрывчатых веществ», сообщили ИА REGNUM 2 июля в пресс-службе Следственного комитета по республике.

Его фигуранты входили в международную террористическую организацию, деятельность которой запрещена в России. Злоумышленники незаконно приобрели электродетонаторы и изготовили самодельные взрывные устройства мощностью около 1,7 кг в тротиловом эквиваленте.

Террористы планировали привести их в действие в общественных местах, однако свой преступный умысел не смогли осуществить до конца — их задержали сотрудники ФСБ.

Суд избрал в отношении подозреваемых в подготовке теракта меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела взято под особый контроль.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года в Кабардино-Балкарии были ликвидированы трое боевиков, которые планировали совершить преступления террористической направленности на территории республики. Все трое являлись членами религиозно-экстремистской группировки.