Санкт-Петербург, , 18:05 — REGNUM

В Санкт-Петербурге количество людей, заболевших сальмонеллезной инфекцией после употребления еды в кафе «Евро Кебаб» достигло 53 человек, из них 31 находится в инфекционном стационаре. Об этом сообщило 2 июля Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Днем ранее сообщалось о 33 заболевших.

Сальмонелла (электронная микрофотография) (cc) Volker Brinkmann

Все пострадавшие употребляли в кафе шаверму, в состав которой входила курятина, овощи и чесночный белый соус собственного производства — по предварительным данным, он и стал причиной заболевания.

«Управление продолжает санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении поставщиков куриного яйца и куриного полуфабриката», — отметили в надзорном ведомстве.

Напомним, многие из пострадавших — студенты петербургского Политеха, чьи общежития находятся по соседству с кафе. Точка общепита временно закрыта.

Управление Роспотребнадзора добавляет, что готово выступить в суде в защиту пострадавших с целью возмещения морального и материального вреда.

Сальмонеллез — опасная инфекционная болезнь. Основные симптомы — рвота, понос, высокая температура. При скоротечном течении заболевание может закончиться летальным исходом, поэтому необходимо немедленно обратиться за медпомощью.

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