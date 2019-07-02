Вильнюс, , 17:49 — REGNUM

В Куршском заливе сегодня, 2 июля, затонуло литовское музейное судно куренас — парусная деревянная рыбацкая плоскодонная лодка, использовавшаяся в Куршском заливе до второй половины XX века, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Судно принадлежало Морскому музею Литвы и было плавучим экспонатом. По информации музея, куренас направлялся в Каунас для участия в фестивале, а дойти до центра Литвы должен был через реку Неман, которая впадает в Куршский залив.

Во время спасательной операции два члена экипажа были спасены. До сих пор не найден капитан судна, старший историк музея Ромуальдас Адомавичюс, который и построил реплику исторического судна в 2000 году.