Курск, , 17:42 — REGNUM

В Курской области расследуется уголовное дело о мошенничестве, при продаже 40 тонн сахара. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мешки с сахаром

Житель Ростовской области через интернет нашёл выгодное предложение о продаже 40 тонн сахара у производителя в Курской области. Он перевёл оплату в размере более 1,5 млн рублей, но товара не получил. На предприятии выяснилось, что 40 тонн сахара уже передали другому лицу. Пострадавший обратился в полицию.

Следователи выяснили, что объявление разместил житель Воронежской области, который выступил в роли посредника между покупателем и заводом. Мужчина подделал договор, чтобы присвоить 40 тонн сахара, и продал его — также по поддельным документам и по заниженной цене.

Подозреваемый был задержан в Воронеже. Им оказался ранее судимый 47-летний местный житель. Следствие проверяет его причастность к аналогичным случаям.