Мурманск, , 17:29 — REGNUM

Радиационная обстановка в регионе и акватории ЧП с пожаром на глубоководном аппарате нормальная. Об этом сообщили в Штабе ВМФ России.

По данным источника ИА REGNUM, речь идет о суперсекретном АС-12 (Лошарик) — атомной глубоководной подводной лодке (согласно официально российской военно-морской классификации — атомная глубоководная станция).

Напомним, 1 июля в результате возгорания на подводной лодке погибли 14 российских моряков. Трагедия произошла в российских территориальных водах. Расследованием дела руководит главком ВМФ России.