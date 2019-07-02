Киев, , 16:30 — REGNUM

Украинские правоохранители изъяли крупную партию наркотиков, следовавшую транзитом через территорию страны. Об этом сообщил на пресс-конференции 2 июля глава Национальной полиции Сергей Князев.

По его словам, наркотики доставлялись на Украину из Латинской Америки и были предназначены для отправки далее в страны Европы. В несколько этапов полицией было изъято в общей сложности 400 килограммов кокаина, стоимость такого объёма вещества на чёрном рынке составляет около $60 млн.

Сообщается, что в рамках операции также были задержаны девять подозреваемых, шестерым из них уже избрана мера пресечения.

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