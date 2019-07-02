Ла-Пас, 2 июля 2019, 16:29 — REGNUM
На территории Боливии произошла вспышка неизвестного вирусного смертельного заболевания, сообщает 2 июля Sputnik Mundo со ссылкой на министра здравоохранения Боливии Габриэлу Монтаньо.
На данный момент установлена смерть одной пациентки, заразившейся этой инфекцией. Лечившие её двое врачей госпитализированы с лихорадкой, головной и кишечной болями.
В двух государственных больницах Ла-Паса осуществлены санитарно-эпидемиологические и гигиенические мероприятия чрезвычайного характера.
Местные лаборатории не могут определить природу этого вируса. В столицу Боливии Ла-Пас вызваны три международных эксперта, образцы отправлены в США, в Центр по контролю и профилактике заболеваний.
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