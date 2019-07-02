Москва, , 15:55 — REGNUM

В Москве столкнулись три автомобиля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного ГУ МВД, массовая авария произошла сегодня, 2 июля, в 13:40 на Кутузовском проспекте в районе дома 30/32.

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По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие спровоцировала женщина, находившаяся за рулём автомобиля «Киа». Двигаясь в сторону области, автоледи не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, совершила столкновение с двумя транспортными средствами.

«В результате женщина-водитель, а так же водитель такси погибли на месте. Пять пострадавших, включая трёх детей, находившихся в иномарке, доставлены в медицинские учреждения различными травмами», — уточнил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России Юрий Титов.

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В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2019 года массовое ДТП с участием автобуса произошло на внешней стороне Московской кольцевой автодороги. Обошлось без пострадавших.

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