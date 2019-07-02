Пальма-де-Майорка, Испания, , 15:53 — REGNUM

Более 800 человек эвакуировали из отеля на Майорке, где возник пожар, и соседней гостиницы. Медики оказали помощь 67 пострадавшим, сообщает arabalears.cat.

Пожар произошел в туристическом районе Эль-Ареналь, он начался рано утром 2 июля на первом этаже отеля Whala Beach. Дымом отравились десятки человек. Из отеля эвакуировали 678 его постояльцев, еще 136 человек покинули соседнее здание.

Из 67 пострадавших 16 человек были доставлены в больницу. После того, как пожар потушили, постояльцы вернулись в номера.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в немецком Бонне сгорел верхний этаж отеля. Спасатели сняли с горящей крыши пятерых человек.

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