Сеул, , 16:02 — REGNUM

Правоохранительным органам Южной Кореи удалось задержать более 100 человек, которые получили страховые выплаты в состоянии алкогольного опьянения или не имея водительских прав. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Столичного полицейского агенства Сеула.

По их словам, сотрудники правопорядка задержала 106 человек по обвинению в мошенничестве в сфере страхования.

Как удалось выяснить правоохранительным органам, в общей сложности подозреваемые, среди которых 100 человек, попали в ДТП в состояния алкогольного опьянения и 6 человек, севших за руль без водительских прав, получили около 500 млн вон (~$429 тыс.).

В марте 2019 года представители Столичного полицейского агентства Сеула начали вести расследование в отношении 127 человек, подозреваемых в мошенничестве, 106 из которых были в последствии задержаны.

Известно, что убытки, которые понесли страховые компании, были возмещены.

«Мы продолжим бороться с мошенничеством в сфере страхования», — сообщили представители Столичного полицейского агентства Сеула.