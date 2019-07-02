Пролетарский район, , 15:51 — REGNUM

В Пролетарском районе Ростовской области проводится доследственная проверка по факту гибели двух детей. Два мальчика пяти и семи лет вопреки запрету взрослых ушли купаться на водоём и утонули. Ростовские следователи восстанавливают картину произошедшего, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Трагедия произошла 1 июля около 18:00 в станице Будённовской. По имеющимся сведениям, сбежали к водоёму без разрешения родителей. Позже их тела были обнаружены с признаками утопления в воде.

Обстоятельства инцидента выясняют следователи. Будет ли возбуждено уголовное дело, станет известно по итогам проверки.

По информации регионального управления МЧС РФ, с начала текущего года (сведения, актуальные на 7 июня 2019 года) на водных объектах Ростовской области утонули 19 человек, с начала купального сезона — семь человек. Спасатели отмечают, что несчастные случаи в основном происходят в необорудованных для купания местах или в состоянии алкогольного опьянения.