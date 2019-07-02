Донецк, 2 июля 2019, 15:47 — REGNUM
Во время неудачной вылазки ВСУ в районе Мариуполя, ВСУ потеряли десять человек убитыми и ранеными, заявил 2 июля начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов во время брифинга.
«В результате дерзкой вылазки группа диверсантов из 36 бригады получила отпор и отступила, понеся потери: четверо убитыми и шестеро ранеными», — рассказал он.
Инцидент произошёл накануне, 1 июля.
Как ранее сообщил представитель Народной милиции ЛНР, потери украинских силовиков в июне 2019 года составили 19 убитых и 143 раненных.
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